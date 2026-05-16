Attacchi dei paesi del Golfo, basi israeliane segrete, basi statunitensi distrutte: molte cose sono sfuggite ai nostri schermi
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Fonte: il Post
Tutto quello che non abbiamo visto durante la guerra in Medio Oriente
16 Mag 2026 • 0 commenti
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