Continua a leggere: Un aereo è precipitato mentre sorvolava le Linee di Nazca, in Perù: secondo i media locali, tra le 13 persone morte ci sono 7 italiani
Fonte: il Post
Un aereo è precipitato mentre sorvolava le Linee di Nazca, in Perù: secondo i media locali, tra le 13 persone morte ci sono 7 italiani
2 Ago 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Un aereo è precipitato mentre sorvolava le Linee di Nazca, in Perù: secondo i media locali, tra le 13 persone morte ci sono 7 italiani
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