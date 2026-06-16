Le banche e gli operatori dovranno proporre agli esercenti offerte sul costo delle transazioni, soprattutto quelle inferiori ai 10 euro
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Fonte: il Post
Un altro tentativo di ridurre le commissioni sui piccoli pagamenti elettronici
16 Giu 2026 • 0 commenti
Le banche e gli operatori dovranno proporre agli esercenti offerte sul costo delle transazioni, soprattutto quelle inferiori ai 10 euro
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