Un Artemisia Gentileschi mutilato: venduto a 837.500 euro, circa 8 volte la stima

Un dipinto di Artemisia Gentileschi passato da Dorotheum, Maria Maddalena, un frammento, è stato venduto a otto volte la stima iniziale nonostante sia mutilato proprio nel volto della santa, la parte più importante dell’opera.

Il danneggiamento viene fatto risalire al periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, quando numerose opere subirono perdite e mutilazioni a causa delle condizioni caotiche del tempo. Come osservato in un articolo di Finestre Sull’Arte, l’assenza è sembrata trasformarsi quasi in elemento evocativo, avvicinando il dipinto a certe sensibilità dell’arte contemporanea, dove anche il frammento e l’incompiuto possono acquisire forza e suggestione.

Questo elemento, pur compromettendo l’integrità originaria, contribuisce oggi a definire il carattere enigmatico del dipinto, sospeso tra testimonianza storica e lettura contemporanea. Ed è evidentemente per questo che è stato pagato così tanto.