Continua a leggere: Un bombardamento russo sull’Ucraina ha ucciso 5 persone e ne ha ferite 17, poche ore prima dell’arrivo di Jared Kushner e Steve Witkoff
Fonte: il Post
Un bombardamento russo sull’Ucraina ha ucciso 5 persone e ne ha ferite 17, poche ore prima dell’arrivo di Jared Kushner e Steve Witkoff
6 Set 2026 • 0 commenti
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