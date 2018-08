Mercoledì mattina un camion è uscito di strada sull’A4, all’altezza di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo: ha invaso la corsia opposta, scontrandosi contro un’auto e prendendo fuoco. Quattro persone si sono ferite, ma non in modo grave: tra loro

The post Un camion ha preso fuoco sull’A4, ci sono code tra Dalmine e Brembo, in provincia di Bergamo appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Italia