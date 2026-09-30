Sono stati scoperti in un’ispezione vicino a Giacarta, in Indonesia, dove gli istituti penitenziari sono sovraffollati e gli addetti spesso corrotti
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Fonte: il Post
Un carcere dove i detenuti vivevano in appartamenti di lusso
30 Set 2026 • 0 commenti
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