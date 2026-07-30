Fino a pochi anni fa le piattaforme di crowdsourcing erano molto usate dalle aziende in cerca di lavoratori occasionali: oggi è tutto diverso
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Fonte: il Post
Un caso lampante di AI che hanno sostituito il lavoro umano
30 Lug 2026 • 0 commenti
Fino a pochi anni fa le piattaforme di crowdsourcing erano molto usate dalle aziende in cerca di lavoratori occasionali: oggi è tutto diverso
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