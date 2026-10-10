Continua a leggere: Un concerto di Ella Langley, la cantante di “Choosin’ Texas”, è stato annullato per una minaccia di sparatoria rivelatasi infondata
Fonte: il Post
Un concerto di Ella Langley, la cantante di “Choosin’ Texas”, è stato annullato per una minaccia di sparatoria rivelatasi infondata
10 Ott 2026 • 0 commenti
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