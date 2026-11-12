Ballers in God sta facendo parlare di sé per un’esultanza e per le sue posizioni intransigenti sull’omosessualità, sull’aborto e su altre questioni
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Fonte: il Post
Un controverso gruppo di calciatori evangelici
12 Nov 2026 • 0 commenti
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