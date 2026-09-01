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Un delitto e il vizio culturale di mente

Un delitto e il vizio culturale di mente

1 Set 2026 di hookii0 commenti

Giulia Ballestri fu uccisa a Ravenna nel settembre del 2016. Venne condannato il marito: secondo i giudici, l’uomo non sopportava che la sua immagine pubblica venisse intaccata da una separazione
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Fonte: il Post


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