Continua a leggere: Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito della centrale di Chernobyl, non ci sono state perdite
Fonte: il Post
Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito della centrale di Chernobyl, non ci sono state perdite
7 Giu 2026 • 0 commenti
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