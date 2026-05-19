Chi fa fatica negli Stati Uniti spesso sceglie progetti più piccoli e autoriali confidando nella legittimazione che danno i grandi festival europei
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Fonte: il Post
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19 Mag 2026 • 0 commenti
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