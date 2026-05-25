Flávio Bolsonaro, candidato alle presidenziali di ottobre, aveva chiesto di finanziarlo a un imprenditore accusato di un’enorme frode bancaria
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Fonte: il Post
Un film celebrativo su Bolsonaro padre ha messo nei guai Bolsonaro figlio
25 Mag 2026 • 0 commenti
Flávio Bolsonaro, candidato alle presidenziali di ottobre, aveva chiesto di finanziarlo a un imprenditore accusato di un’enorme frode bancaria
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