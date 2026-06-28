«La schizofrenia della guerra è la cosa più difficile da spiegare. Ci si sente disuniti. Come fa quel tizio in frac a essere tanto lindo tra le macerie? Com’è possibile che la melodia del gelataio ambulante entri dalla mia finestra accompagnata dai boati delle bombe? Possono davvero esserci 881 morti durante una tregua?»
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Fonte: il Post
Un giorno nella vita di un medico di Emergency a Gaza
28 Giu 2026 • 0 commenti
«La schizofrenia della guerra è la cosa più difficile da spiegare. Ci si sente disuniti. Come fa quel tizio in frac a essere tanto lindo tra le macerie? Com’è possibile che la melodia del gelataio ambulante entri dalla mia finestra accompagnata dai boati delle bombe? Possono davvero esserci 881 morti durante una tregua?»
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