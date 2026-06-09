Continua a leggere: Un giudice statunitense ha dichiarato illegale la tassa da 100mila dollari introdotta da Trump sui visti dei lavoratori specializzati
Fonte: il Post
Un giudice statunitense ha dichiarato illegale la tassa da 100mila dollari introdotta da Trump sui visti dei lavoratori specializzati
9 Giu 2026 • 0 commenti
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