Continua a leggere: Un grosso attacco con droni ucraino ha ucciso tre persone e causato un incendio in una raffineria nella città russa di Ryazan
Fonte: il Post
Un grosso attacco con droni ucraino ha ucciso tre persone e causato un incendio in una raffineria nella città russa di Ryazan
15 Mag 2026 • 0 commenti
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