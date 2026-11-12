Continua a leggere: Un gruppo di persone migranti è stato travolto da un fiume a Ventimiglia dopo un improvviso innalzamento dell’acqua: ci sono sei dispersi
Fonte: il Post
Un gruppo di persone migranti è stato travolto da un fiume a Ventimiglia dopo un improvviso innalzamento dell’acqua: ci sono sei dispersi
12 Nov 2026 • 0 commenti
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