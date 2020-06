Un immenso anello sotto pressione

Nel calore di questa settimana, Silvia Kuna e Giuliana cercano per lo meno di rinfrescarvi le idee portandovi le novità del mondo della scienza.

Iniziamo raccontandovi brevemente dei risultati di Xenon1T, uno degli esperimenti di punta nella ricerca diretta della materia oscura che si trova nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. L’esperimento ha trovato un possibile segnale che potrebbe essere dovuto a una fluttuazione statistica o avere spiegazioni più intriganti. Vedremo insieme quali.

Per saperne di più: https://home.infn.it/it/comunicazione/comunicati-stampa/4045-laboratori-del-gran-sasso-xenon1t-osserva-un-inatteso-eccesso-di-eventi-trizio-assioni-solari-o-momento-magnetico-del-neutrino

Ogni sette anni il CERN riunisce la comunità dei fisici delle particelle elementari per discutere le strategie del futuro a medio e lungo termine. Le imprese proposte sono titaniche e hanno suscitato anche qualche polemica.

Per saperne di più:

https://indico.cern.ch/event/924500/contributions/3884837/subcontributions/308162/attachments/2060472/3456104/Strategy-Statements-Open-Session.pdf

https://indico.cern.ch/event/924500/contributions/3884837/subcontributions/308163/attachments/2060582/3456338/CERN-ESU-014.pdf

https://www.primapagina.sif.it/article/1017/il-futuro-del-cern-lontano-ma-non-troppo

http://backreaction.blogspot.com/2018/12/cern-produces-marketing-video-for-new.html

Torna Paolo con la sua rubrica sui materiali e facciamo un nuovo tuffo nella chimica industriale e nei materiali di tutti i giorni. Paolo ci parla di PMMA o Plexiglas oltre che delle svariate applicazioni di altri polimeri derivanti dall’MMA.

Vi rimandiamo, per ulteriori curiosità, a questo recente articolo de Il Post: https://www.ilpost.it/2020/06/22/plexiglas-coronavirus/

Kuna ci racconta dell’impresa di Kathryn Sullivan, geologa e astronauta della NASA nonché prima donna americana a effettuare un’attività extraveicolare a bordo dello Space Shuttle nel 1984, che lo scorso 7 giugno ha raggiunto a bordo di un batiscafo il punto più profondo degli oceani, l’Abisso Challenger. È stata finora l’unica persona a compiere entrambe le imprese. Ne approfitteremo per gettare uno sguardo sull’esplorazione degli abissi oceanici, un mondo misterioso e oscuro con i suoi ragguardevoli rischi.

Per saperne di più: https://www.media.inaf.it/2020/06/09/kathy-sullivan-dallo-spazio-allabisso-challenger/