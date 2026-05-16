Donald Trump si è sempre opposto al passaggio alle energie rinnovabili, ma con la guerra in Medio Oriente gli sta dando una grossa accelerata
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Fonte: il Post
Un involontario alleato della transizione energetica
16 Mag 2026 • 0 commenti
Donald Trump si è sempre opposto al passaggio alle energie rinnovabili, ma con la guerra in Medio Oriente gli sta dando una grossa accelerata
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