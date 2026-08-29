Un meteorite che aveva sfondato il tetto di una casa in New Jersey contiene composti organici analoghi a quelli presenti in organismi biologici

Live Science riporta i risultati di un articolo pubblicato su Science Advances, che ha esaminato in tutti i modi possibili gli aspetti chimici e fisici di un meteorite che era caduto nel 2024 sul tetto di una casa in New Jersey.

L’asteroide originale era pesante un po’ più di 50 chili, ma si frammentò attraversando l’atmosfera: fu ritrovato solo un pezzo che aprì un buco di circa 14 centimetri nel tetto di una stanza da letto. Il proprietario (che per fortuna in quel momento si trovava in un’altra stanza) riferì di aver trovato molti frammenti e polvere, e di aver sentito un forte rumore di zolfo. Il materiale del meteorite, più di un chilo in totale, consisteva di condrite carbonacea: al suo interno sono stati riscontrati numerosi composti organici, tra cui anche alcuni degli aminoacidi che costituiscono le proteine presenti negli organismi biologici terrestri. Materiali simili erano già stati scoperti su alcuni asteroidi analizzati dagli scienziati (come Bennu e Ryugu), ma sui meteoriti è difficile rilevarli, prima che siano cancellati dall’esposizione all’ambiente terrestre.