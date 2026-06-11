Un gruppo della Columbia University dice di esserci riuscito con più precisione e riducendo i rischi, ma è una prospettiva che allarma molti
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Fonte: il Post
Un nuovo modo di modificare il DNA degli embrioni umani
11 Giu 2026 • 0 commenti
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