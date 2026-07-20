Avrebbe vinto più di 100mila dollari sulla piattaforma di scommesse Kalshi, in uno dei tanti casi di sospetto insider trading nei mercati predittivi
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Fonte: il Post
Un operatore del gobbo di Trump è indagato per aver scommesso sui suoi discorsi
20 Lug 2026 • 0 commenti
Avrebbe vinto più di 100mila dollari sulla piattaforma di scommesse Kalshi, in uno dei tanti casi di sospetto insider trading nei mercati predittivi
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