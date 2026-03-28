«La settimana successiva scrivo una lettera al rettore per chiedere il trasferimento. Mi concentro su questa polemica per non dire mai il nome di quell’insegnante»
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Fonte: il Post
Un ordinario caso di molestie nella scuola italiana
28 Mar 2026 • 0 commenti
«La settimana successiva scrivo una lettera al rettore per chiedere il trasferimento. Mi concentro su questa polemica per non dire mai il nome di quell’insegnante»
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