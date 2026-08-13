Il flag football sarà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e c’è chi lo considera il football del futuro: meglio imparare le regole in anticipo, allora
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Fonte: il Post
Un po’ football americano, un po’ rubabandiera
13 Ago 2026 • 0 commenti
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