A Ginevra, sede di moltissime organizzazioni internazionali, migliaia di persone si sono ritrovate senza lavoro o sono state trasferite
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Fonte: il Post
Un posto in cui i tagli di Trump all’ONU si stanno sentendo parecchio
18 Mag 2026 • 0 commenti
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