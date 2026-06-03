Arnaldi e Berrettini si affrontano stasera dopo un periodo complicato, in cui entrambi erano finiti fuori dai primi 100 tennisti al mondo
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Fonte: il Post
Un quarto di finale clamoroso tra due italiani al Roland Garros
3 Giu 2026 • 0 commenti
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