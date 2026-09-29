Tigst Assefa lo ha mancato per poco più di un minuto, ma ha comunque vinto una maratona correndo nel finale quasi «con una gamba sola»
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Fonte: il Post
Un quasi record del mondo fatto con un tendine d’Achille rotto
29 Set 2026 • 0 commenti
Tigst Assefa lo ha mancato per poco più di un minuto, ma ha comunque vinto una maratona correndo nel finale quasi «con una gamba sola»
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