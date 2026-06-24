Continua a leggere: Un soldato nordcoreano è fuggito in Corea del Sud attraversando il confine che divide i due paesi, ed è una cosa molto rara
Fonte: il Post
Un soldato nordcoreano è fuggito in Corea del Sud attraversando il confine che divide i due paesi, ed è una cosa molto rara
24 Giu 2026 • 0 commenti
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