Continua a leggere: Un tribunale ha giudicato illegale la decisione con cui Trump aveva sospeso la valutazione delle richieste di asilo negli Stati Uniti
Fonte: il Post
Un tribunale ha giudicato illegale la decisione con cui Trump aveva sospeso la valutazione delle richieste di asilo negli Stati Uniti
5 Giu 2026 • 0 commenti
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