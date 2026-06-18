Continua a leggere: Un tribunale serbo ha condannato a più di 14 anni di prigione i genitori del ragazzo che nel 2023 fece una strage in una scuola di Belgrado
Fonte: il Post
Un tribunale serbo ha condannato a più di 14 anni di prigione i genitori del ragazzo che nel 2023 fece una strage in una scuola di Belgrado
18 Giu 2026 • 0 commenti
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