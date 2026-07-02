Continua a leggere: Un tribunale svedese ha condannato Google a pagare 1,7 miliardi di euro per aver ostacolato un sito che paragonava i prezzi dei prodotti
Fonte: il Post
Un tribunale svedese ha condannato Google a pagare 1,7 miliardi di euro per aver ostacolato un sito che paragonava i prezzi dei prodotti
2 Lug 2026 • 0 commenti
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