“Count Binface” è un candidato satirico molto noto nel Regno Unito: potrebbe diventare il principale avversario di Farage alle elezioni di Clacton-on-Sea
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Fonte: il Post
Un uomo con un bidone in testa contro Nigel Farage
9 Lug 2026 • 0 commenti
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