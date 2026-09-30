La ricostruzione è ancora confusa: Israele indaga sull’ipotesi che uno dei due abbia tentato di far schiantare l’aereo
Continua a leggere: Un volo da Dubai a Tel Aviv è atterrato d’emergenza dopo uno scontro tra i piloti
Fonte: il Post
Un volo da Dubai a Tel Aviv è atterrato d’emergenza dopo uno scontro tra i piloti
30 Set 2026 • 0 commenti
La ricostruzione è ancora confusa: Israele indaga sull’ipotesi che uno dei due abbia tentato di far schiantare l’aereo
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