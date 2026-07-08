Il suo governo ha detto di non voler rispettare una sentenza del tribunale più importante di Israele, con cui si scontra da tempo
Continua a leggere: Una decisione senza precedenti di Netanyahu contro la Corte Suprema
Fonte: il Post
Una decisione senza precedenti di Netanyahu contro la Corte Suprema
8 Lug 2026 • 0 commenti
Il suo governo ha detto di non voler rispettare una sentenza del tribunale più importante di Israele, con cui si scontra da tempo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.