La Kodak Charmera scatta peggio delle compatte degli anni Duemila, ma sta avendo successo tra chi ai tempi non c’era o tra chi ha nostalgia
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Fonte: il Post
Una fotocamera piccolissima che fa foto brutte, ma interessanti
6 Apr 2026 • 0 commenti
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