Continua a leggere: Una giudice degli Stati Uniti ha sospeso l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount, dopo il ricorso di un gruppo di stati
Fonte: il Post
Una giudice degli Stati Uniti ha sospeso l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount, dopo il ricorso di un gruppo di stati
20 Lug 2026 • 0 commenti
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