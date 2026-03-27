E ha bloccato le restrizioni decise dal governo Trump dopo il rifiuto dell’azienda di AI di fornire indiscriminatamente i propri software
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Fonte: il Post
Una giudice ha dato ragione ad Anthropic nella disputa contro il Pentagono
27 Mar 2026 • 0 commenti
E ha bloccato le restrizioni decise dal governo Trump dopo il rifiuto dell’azienda di AI di fornire indiscriminatamente i propri software
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