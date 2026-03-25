Ha condannato Google e Meta a risarcire con 3 milioni di dollari una donna che aveva avuto problemi di ansia e depressione: è la prima volta che succede
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Fonte: il Post
Una giuria popolare ha stabilito che i social network creano dipendenza
25 Mar 2026 • 0 commenti
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