Le proteste studentesche che vanno avanti da mesi hanno ottenuto infine le dimissioni del ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan
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Fonte: il Post
Una grande vittoria per il partito degli scarafaggi in India
25 Lug 2026 • 0 commenti
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