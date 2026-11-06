Il fondo “Valore nuovi nati” punta a far accumulare già dalla nascita i soldi per integrare la pensione, e a migliorare la cultura finanziaria
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Fonte: il Post
Una misura piccola ma promettente nella legge di bilancio
6 Nov 2026 • 0 commenti
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