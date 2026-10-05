Definisce il sionismo una forma di razzismo e chiede la creazione di un unico, nuovo Stato in Palestina: è un problema per il leader Zack Polanski
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Fonte: il Post
Una mozione radicale dei Verdi britannici contro Israele
5 Ott 2026 • 0 commenti
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