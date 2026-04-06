I passeggeri e l’equipaggio sono stati portati in salvo, ora la guardia costiera teme che il carburante possa disperdersi sulla barriera corallina
Continua a leggere: Una nave da crociera si è incagliata alle Fiji, proprio vicino all’isola di Cast Away
Fonte: il Post
Una nave da crociera si è incagliata alle Fiji, proprio vicino all’isola di Cast Away
6 Apr 2026 • 0 commenti
I passeggeri e l’equipaggio sono stati portati in salvo, ora la guardia costiera teme che il carburante possa disperdersi sulla barriera corallina
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.