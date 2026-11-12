Continua a leggere: Una nave da guerra russa è stata attaccata da un drone ucraino nel Golfo di Finlandia ,in un’area aperta al traffico civile
Fonte: il Post
Una nave da guerra russa è stata attaccata da un drone ucraino nel Golfo di Finlandia ,in un’area aperta al traffico civile
12 Nov 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Una nave da guerra russa è stata attaccata da un drone ucraino nel Golfo di Finlandia ,in un’area aperta al traffico civile
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.