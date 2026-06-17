Continua a leggere: Una nave militare russa ha sparato colpi di avvertimento nella Manica, probabilmente per impedire una collisione con uno yacht
Fonte: il Post
Una nave militare russa ha sparato colpi di avvertimento nella Manica, probabilmente per impedire una collisione con uno yacht
17 Giu 2026 • 0 commenti
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