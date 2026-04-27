Gli ex primi ministri Yair Lapid e Naftali Bennett si presenteranno insieme alle elezioni del prossimo autunno, e non è una buona notizia per il governo
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Fonte: il Post
Una nuova alleanza politica in Israele, contro Netanyahu
27 Apr 2026 • 0 commenti
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