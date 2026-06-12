A 30 anni di prigione, per aver fatto volare droni sulla Corea del Nord: era già stato condannato all’ergastolo per un tentativo di insurrezione
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Fonte: il Post
Una nuova condanna per l’ex presidente della Corea del Sud
12 Giu 2026 • 0 commenti
A 30 anni di prigione, per aver fatto volare droni sulla Corea del Nord: era già stato condannato all’ergastolo per un tentativo di insurrezione
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