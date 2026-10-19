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Fonte: il Post
Una parlamentare australiana è in gravi condizioni dopo essere stata investita: per il primo ministro è stato un attacco intenzionale
19 Ott 2026 • 0 commenti
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