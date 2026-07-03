In Portogallo-Croazia era stato segnato un gol all’ultimissimo minuto, poi annullato grazie a una tecnologia a cui non siamo molto abituati
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Fonte: il Post
Una partita decisa da un tocco praticamente impercettibile
3 Lug 2026 • 0 commenti
In Portogallo-Croazia era stato segnato un gol all’ultimissimo minuto, poi annullato grazie a una tecnologia a cui non siamo molto abituati
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