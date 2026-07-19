Ha battuto la Francia 6-4, dopo che a fine primo tempo vinceva 4-0; Kylian Mbappé intanto è diventato il miglior marcatore nella storia dei Mondiali
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Fonte: il Post
Una pazza finale per il terzo posto ai Mondiali, vinta dall’Inghilterra
19 Lug 2026 • 0 commenti
Ha battuto la Francia 6-4, dopo che a fine primo tempo vinceva 4-0; Kylian Mbappé intanto è diventato il miglior marcatore nella storia dei Mondiali
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